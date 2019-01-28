Полиция получила 266 заявлений и открыла 8 производств за нарушение избирательной кампании

Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.

Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Князев на коллегии МВД 28 января.

"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании зарегистрировано 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - сказал он.

По словам Князева, больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской и Днепропетровской областях.

Также нарушения фиксируют в Полтавской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.

"На сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств", - сказал он.

Руководитель Нацполиции призвал подчиненных обеспечить "качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений", чтобы завершить досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Напомним: