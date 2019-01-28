Полиция получила 266 заявлений и открыла 8 производств за нарушение избирательной кампании
Нацполиция зарегистрировала 266 заявлений о нарушениях избирательного законодательства и открыла 8 уголовных производств.
Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Князев на коллегии МВД 28 января.
"Национальная полиция оперативно реагирует на все нарушения избирательного законодательства. За 26 дней кампании зарегистрировано 266 заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с избирательным процессом", - сказал он.
По словам Князева, больше всего таких нарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской и Днепропетровской областях.
Также нарушения фиксируют в Полтавской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях.
"На сегодняшнее утро уже начато 8 уголовных производств", - сказал он.
Руководитель Нацполиции призвал подчиненных обеспечить "качественное документирование всех обстоятельств совершенных преступлений", чтобы завершить досудебное расследование и привлечь виновных к ответственности.
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Напомним:
- Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 20 кандидатов в президенты.
- 16 января стало известно, что социальная сеть Facebook ужесточит правила политической рекламы в Украине из-за выборов президента.
- Активисты зафиксировали, что представители ВО "Свобода" ходили по домам избирателей на Прикарпатье с щедривками, но при этом собирали подписи за выдвижение Руслана Кошулинского в президенты.
- На сайте Нацполиции создали специальную рубрику, где правоохранители будут аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тому или иному факту.
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