После выхода из ядерного договора РФ хочет разработать новые типы ракет

295 просмотров
Вторник, 5 февраля 2019, 15:55

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.

Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает "Радио Свобода".

"На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", - сказал Шойгу.

По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", - добавил российский министр.

Читайте также: 

Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ

Напомним:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ядерное оружие Росcия США


powered by lun.ua
По теме
США официально сообщили РФ о начале выхода из ракетного Договора 3 февраля 2019, 03:46
Путин велел Лаврову и Шойгу не обсуждать разоружение РФ  2 февраля 2019, 12:40
Ядерная сделка: РФ выходит из ДРСМД, Путин обещает США "зеркальный ответ" 2 февраля 2019, 11:42
Все новости
Главные новости
Суд пояснил, что отстранил Супрун из-за двойного гражданства
В правительстве спрогнозировали дальнейшую судьбу Супрун: Реванша не будет
5 человек погибли в ДТП возле пропускного пункта на Донбассе
Янукович даст пресс-конференцию в Москве
Все новости
Кино

Что посмотреть в феврале

исследование

8 фактов о солярии

психология

6 ярких признаков, что ваш друг — нарцисс

Поиск по сайту
Архив
Весь архів