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После выхода из ядерного договора РФ хочет разработать новые типы ракет

Вторник, 5 февраля 2019, 14:55

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.

Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает "Радио Свобода".

"На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", - сказал Шойгу.

По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", - добавил российский министр.

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Темы: ядерное оружиеРосcияСША
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