После выхода из ядерного договора РФ хочет разработать новые типы ракет
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.
Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает "Радио Свобода".
"На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", - сказал Шойгу.
По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.
"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", - добавил российский министр.
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Напомним:
- США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанные с ними оборудования.
- В декабре США дали РФ 60 дней на возврат к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениямиэпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
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