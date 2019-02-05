ЦИК зарегистрировал еще 4 кандидатов в президенты, теперь их 34

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Вторник, 5 февраля 2019, 16:58

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов на пост президента Украины.

Такое решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник.

В частности зарегистрированы кандидатами самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, выдвиженец от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, выдвиженец от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко.

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Напомним:

  • Ранее ЦИК зарегистрировал 30 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.
  • Выборы президента пройдут 31 марта.

Украинская правда

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Темы: ЦИК выборы президента 2019


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