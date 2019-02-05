ЦИК зарегистрировал еще 4 кандидатов в президенты, теперь их 34
Вторник, 5 февраля 2019, 15:58
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов на пост президента Украины.
Такое решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник.
В частности зарегистрированы кандидатами самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, выдвиженец от партии "Воины АТО" Сергей Кривонос, выдвиженец от партии "Народный рух Украины" Виктор Кривенко.
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Напомним:
- Ранее ЦИК зарегистрировал 30 кандидатов в президенты на выборах 2019 года.
- Выборы президента пройдут 31 марта.
Украинская правда