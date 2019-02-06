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В штабе Гриценко нашли прослушку – Чумак

Среда, 6 февраля 2019, 10:04
В штабе Гриценко нашли прослушку – Чумак

Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 6 февраля и продемонстрировал 5 таких устройств с проводами.

"Хочу показать журналистам на камеры эти 5 устройств, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудиозапись. Эти устройства могут быть и в этом помещении", - сказал Чумак. 

 

Он призвал штабы всех кандидатов в президенты (за исключением действующего, потому что его, по словам Чумака, "охраняет куча специальных служб, которые все проверяют") проверить "внимательно все вокруг".

"У меня огромное сомнение, что это может поставить некая частная правоохранительная структура. Думаю, что без вмешательства государства здесь не обошлось", - сказал нардеп.

"Но к кому обращаться? К руководителю СБУ, который прослушивает здесь практически всех депутатов? Или к генеральному прокурору, который рассказывает какие-то странные вещи?", - записал Чумак.

Напомним:

  • 4 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГБР займется проверкой деятельности всех бывших министров обороны и руководителей Генштаба с 1991 до 2014 года, чтобы определить, кто из них стал "генератором уничтожение военного потенциала" украинской армии.
  • В качестве примера Луценко привел деятельность министра обороны, а сейчас кандидата в президенты, Анатолия Гриценко. По мнению Луценко, именно с 2005 года, когда министром был Гриценко, началась самый большая "распродажа" военной техники украинской армии.
  • Гриценко на это ответил, что таким образом кум президента Петра Порошенко Юрий Луценко избавляется от оппонентов.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Гриценкопрослушка
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