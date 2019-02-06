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Вакарчук – властям: Выборы в ВР нужно провести по новой системе

Среда, 6 февраля 2019, 10:11

Святослав Вакарчук считает, что до выборов президента, назначенных на 31 марта, необходимо принять новый Избирательный кодекс.

"Уже ближайшие выборы в парламент надо провести по полностью пропорциональной системе – открытыми региональным спискам с исключительно партийным выдвижением", – написал он в материале для "Украинской правды".

Суть этой системы Вакарчук схематично изложил так:

- Мажоритарка отменяется как таковая;

- Вместо 225 "мажоритарных" округов формируются 27 региональных, границы которых в основном совпадают с границами областей;

- Выдвигать кандидатов имеют право только партии;

- Для участия в выборах партия формирует общенациональный список и распределяет всех кандидатов из него по региональным спискам – и каждый кандидат может быть включен только в один региональный список;

- В каждом регионе партия должна выдвинуть минимум 5 кандидатов;

- Избиратель, придя на участок, получает бюллетень, куда вписывает номера партии и отдельно – кандидата, которого поддерживает больше;

- В парламент проходят кандидаты от тех партий, которые преодолевают проходной барьер по сумме голосов по всей стране.

"Таким образом, не лидер партии в закрытом кабинете, а избиратели определяют место того или иного кандидата в списках партии. Это и делает списки открытыми", – заявил Вакарчук.

Он считает, что это помешает подкупу избирателей и осложнит применение админресурса, уменьшит вероятность предательства интересов избирателей депутатами путем присоединения к другим фракциям, а также повысит шансы политиков "нового качества" попасть в парламент.

Вакарчук напомнил, что выборы в парламент по открытым партийным спискам обещали и коалиция, и действующий президент.

Он отметил, что в Верховной Раде уже прошел первое чтение проект Избирательного кодекса (№3112-1), который вводит систему открытых партийных списков по описанной схеме, но с его принятием во втором чтении медлят из-за страха старой системы перед изменениями.

"Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 к выборам президента!", – призвал Вакарчук.

"Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 года прошли по новой системе открытых избирательных списков. Сделайте то, что обещали!", – подчеркнул он

По мнению Вакарчука, это историческая миссия: "Просто возьмите и сделайте! Это будет ответственно. Это будет честно. Это будет по-новому".

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"Я не сдамся без боя!": Может ли Вакарчук повлиять на президентские выборы?

Напомним:

  • Святослав Вакарчук – известный певец и музыкант, лидер группы "Океан Эльзы", лидер мнений – решил не участвовать в выборах президента 2019 года, но может присоединиться к выборам в парламент.
  • По словам Вакарчука, его "интересуют настоящие изменения в стране", а не должность, потому его команда будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили" и чтобы во власть пришло "как можно больше молодых профессионалов", честных "людей будущего".

Темы: ВакарчуквиборыВерховная Радазаконодательство
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