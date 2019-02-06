Янукович обещает поговорить с Путиным об обмене пленными, если попросит Порошенко

Беглый президент Виктор Янукович заявил, что если с украинской стороны поступит инициатива, он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными по принципу "всех на всех".

Об этом он сказал на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о возможности обмена пленными между Украиной и Россией.

По его словам, он готов проявить такую инициативу и поучаствовать в этом процессе.

"Если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу "всех на всех". Один раз. Не делить там, кто больше поменяет, кто меньше. Это не рынок", - сказал Янукович.

Он добавил, что это актуально, поскольку сейчас идет избирательная кампания Порошенко..

"Я слушал несколько его интервью, он уже делает намеки о холодном, не холодном (мире-ред), он такие афоризмы делает, непонятные", - добавил президент-беглец.

Он считает, что необходимо освободить все с украинской и российской стороны и начать выполнять минские соглашения, поскольку "для этого есть все условия".

"Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение", - заключил Янукович.

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