Одесская активистка заявила, что за ней следят

Одесская журналистка Екатерина Маденс заявляет, что уже около месяца за ней ведется слежка.

Об этом она написала в Facebook.

"Это происходит абсолютно каждый день. Я понимаю, что это может быть попыткой давления и запугивания", – утверждает Екатерина.

Активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" ​​Владимире Галантернике.

Кроме этого вместе со своим мужем Екатерина много работала и писала в том числе и о покушении на активиста Олега Михайлика.

"Следует напомнить о том, что Катя Гандзюк начала замечать, что за ней следят как минимум за полгода до нападения. Призываем вас распространить этот пост. Мы должны сделать этих людей известны, чтобы и заказчики, и исполнители тысячу раз подумали, прежде чем сделать непоправимое", – отмечают активисты.