В избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.
Среда, 6 февраля 2019, 15:53
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко.
Такое решение члены ЦИК приняли 6 февраля.
Андрея Новака выдвинула партия "Патриот", Василия Журавлева партия "Справедливость", а Юрий Владимирович Тимошенко будет баллотироваться как самовыдвиженец. Фамилия и инициалы последнего полностью совпадают с ФИО Юлии Тимошенко.
Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.
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Напомним:
- Ранее ЦИК зарегистрировал 34 кандидата в президенты на выборах 2019 года.
- Выборы президента пройдут 31 марта.
Украинская правда