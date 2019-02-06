ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты

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Среда, 6 февраля 2019, 16:53

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко.

Такое решение члены ЦИК приняли 6 февраля.

Андрея Новака выдвинула партия "Патриот", Василия Журавлева партия "Справедливость", а Юрий Тимошенко будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства. 

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Напомним:

  • Ранее ЦИК зарегистрировал 34 кандидата в президенты на выборах 2019 года.
  • Выборы президента пройдут 31 марта.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 ЦИК


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