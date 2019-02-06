Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко.

Такое решение члены ЦИК приняли 6 февраля.

Андрея Новака выдвинула партия "Патриот", Василия Журавлева партия "Справедливость", а Юрий Владимирович Тимошенко будет баллотироваться как самовыдвиженец. Фамилия и инициалы последнего полностью совпадают с ФИО Юлии Тимошенко.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 37 кандидатов на пост главы государства.

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Напомним: