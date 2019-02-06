Суд не пустил Симоненко в кандидаты

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Среда, 6 февраля 2019, 17:44

Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в удовлетворении иска лидера Коммунистической партии Петра Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом в президенты.

Такое решение суд принял в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ.

Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

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Напомним:

  • 2 февраля Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.
  • Комиссия установила, что Симоненко выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики.
  • Также в комиссии подчеркнули, что анкета кандидата, поданная Симоненко, не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних перед днем ​​выборов лет.
  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • На внеочередном съезде партии 3 января Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.
  • В КИУ заявили, что Симоненко не сможет зарегистрироваться кандидатом на пост президента, однако может пойти на выборы как самовыдвиженец.

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Темы: суд Симоненко выборы президента 2019
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