Суд не пустил Симоненко в кандидаты

Шестой апелляционный административный суд 6 февраля отказал в удовлетворении иска лидера Коммунистической партии Петра Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом в президенты.

Такое решение суд принял в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ.

Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Напомним: