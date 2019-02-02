Выборы-2019: ЦИК отказала Симоненко в регистрации кандидатом

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру "Коммунистической партии Украины" Петру Симоненко в регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Соответствующее решение ЦИК приняла 2 февраля в ходе очередного заседания, сообщает пресс-служба комиссии.

"Рассмотрев документы, поступившие в ЦИК 29 января, комиссия установила, что Симоненко выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении ЦИК.

Также в комиссии подчеркнули, что анкета кандидата, поданная Симоненко, не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течение 10 последних лет перед днем ​​выборов.

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