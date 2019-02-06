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Полиция Одессы проверит заявление активистки о слежке

Среда, 6 февраля 2019, 17:54

Полиция Одессы проводит проверку по заявлению активистки Екатерины Маденс о слежке.

Об этом "Украинской правде" рассказал в среду спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, комментируя слова самой одесской активистки.

Тракало пояснил, что на данный момент правоохранители не получали от нее личного заявления, но отреагировали на сообщения в СМИ.

"По состоянию на сейчас указанная гражданка не обращалась с заявлением в полицию. Сообщение о слежке за ней со стороны неизвестных лиц было обнаружено путем мониторинга сети Интернет", - отметил спикер полиции.

По словам Тракало, сейчас этот факт зарегистрирован в установленном законом порядке в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

"Полиция Одессы проводит проверку, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства, и будет принято соответствующее процессуальное решение. Если информация подтвердится, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр и будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация этому событию", - сказал он.

Напомним:

  • Одесская журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца за ней ведется слежка. Она предположила, что это попытка давления и запугивания.
  • Активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" ​​Владимире Галантернике.

Валентина Романенко, УП
Темы: Одессаактивистыполиция
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