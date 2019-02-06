Полиция Одессы проверит заявление активистки о слежке

130 просмотров
Среда, 6 февраля 2019, 18:54

Полиция Одессы проводит проверку по заявлению активистки Екатерины Маденс о слежке.

Об этом "Украинской правде" рассказал в среду спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, комментируя слова самой одесской активистки.

Тракало пояснил, что на данный момент правоохранители не получали от нее личного заявления, но отреагировали на сообщения в СМИ.

"По состоянию на сейчас указанная гражданка не обращалась с заявлением в полицию. Сообщение о слежке за ней со стороны неизвестных лиц было обнаружено путем мониторинга сети Интернет", - отметил спикер полиции.

По словам Тракало, сейчас этот факт зарегистрирован в установленном законом порядке в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

"Полиция Одессы проводит проверку, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства, и будет принято соответствующее процессуальное решение. Если информация подтвердится, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр и будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация этому событию", - сказал он.

Напомним:

  • Одесская журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца за ней ведется слежка. Она предположила, что это попытка давления и запугивания.
  • Активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" ​​Владимире Галантернике.

Валентина Романенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесса активисты полиция


powered by lun.ua
По теме
Одесская активистка заявила, что за ней следят 6 февраля 2019, 15:30
В полиции объясняют, что готовы охранять Михайлика и дальше 5 февраля 2019, 19:11
Михайлик заявил, что ему не продлили предоставление госохраны 5 февраля 2019, 00:48
Все новости
Главные новости
Состояние трех самых богатых украинцев превышает 6% ВВП страны
Суд не пустил Симоненко в кандидаты
В избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.
Геращенко ответила на предложение Януковича по обмену пленными
Все новости
мнение

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

безопасность

11 правил безопасности в интернете, которых родители должны научить детей

Опыт

200 книг в год. Как столько прочитать и зачем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів