Полиция Одессы проверит заявление активистки о слежке
Полиция Одессы проводит проверку по заявлению активистки Екатерины Маденс о слежке.
Об этом "Украинской правде" рассказал в среду спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, комментируя слова самой одесской активистки.
Тракало пояснил, что на данный момент правоохранители не получали от нее личного заявления, но отреагировали на сообщения в СМИ.
"По состоянию на сейчас указанная гражданка не обращалась с заявлением в полицию. Сообщение о слежке за ней со стороны неизвестных лиц было обнаружено путем мониторинга сети Интернет", - отметил спикер полиции.
По словам Тракало, сейчас этот факт зарегистрирован в установленном законом порядке в Журнале единого учета заявлений и сообщений.
"Полиция Одессы проводит проверку, в ходе которой будут выясняться все обстоятельства, и будет принято соответствующее процессуальное решение. Если информация подтвердится, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр и будет предоставлена соответствующая правовая квалификация этому событию", - сказал он.
Напомним:
- Одесская журналистка Екатерина Маденс заявила, что уже около месяца за ней ведется слежка. Она предположила, что это попытка давления и запугивания.
- Активисты, которые следят за расследованием убийства активистки Екатерины Гандзюк, отмечают, что девушка пишет о коррупции в органах власти в Одессе и непосредственно о мэре Геннадии Труханове и его "бизнес-партнере" Владимире Галантернике.
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