В четверг на утреннем заседании парламента нардепы должны были рассмотреть законопроект об изменениях в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО, однако нардепы двух фракций заблокировали трибуну и требовали перерыв.

Об этом объявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По его словам, парламентарии до 10.30 должны были рассмотреть законопроект, который не успели рассмотреть в среду, а затем перейти к конституционным изменениям, что позволило бы до 12.00 проголосовать соответствующий законопроект, однако представители фракций "Батькивщина" и "Радикальной партии Ляшко" заблокировали трибуну и требовали реального перерыва.

"Поступил запрос от "Батькивщины" и "Радикальной партии" о реальном перерыве на 30 минут до 10.30. Прошу всех глав фракций на совещание для проведения консультаций", - заявил он.

Впоследствии первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала в Facebook, что нардепы упомянутых фракций пытаются сорвать голосование за ЕС и НАТО.

"Наша песня хороша, начинай сначала. Радикалы и "Батькивщина" повторяют позорный сценарий срыва заседания ВР. Также они действовали в день введения военного положения. Блокирование трибуны, срыв работы ВР, требование перерыва", - написала она.

"Цель: любым способом превратить важный день в балаган. Сорвать голосование за НАТО и ЕС. Создать картинки для пропагандистского раша тв", - добавила Геращенко.

Ранее Общественное движение "ЧЕСНО" сообщал, что утром, до начала заседания Рады нардепы от "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" заняли трибуну, чтобы не блокировали "ляшковцы" и не сорвали голосование за конституционные изменения.