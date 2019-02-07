МИД отреагировал на заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы
В министерстве иностранных дел Украины уверены, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за предстоящими президентскими выборами в Украине может быть успешной без наблюдателей из России.
Об этом заявила 7 февраля "Укринформу" пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.
"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко.
В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента России в 2018 году.
"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - акцентировала представитель МИД.
Напомним:
- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
- По данным источников, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
- Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
- 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД не будет регистрировать на президентских выборах наблюдателей из России.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от ОБСЕ приглашение на выборы в Украине.
- Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта.