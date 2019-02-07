МИД отреагировал на заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы

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Четверг, 7 февраля 2019, 12:39

В министерстве иностранных дел Украины уверены, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за предстоящими президентскими выборами в Украине может быть успешной без наблюдателей из России.

Об этом заявила 7 февраля "Укринформу" пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента России в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - акцентировала представитель МИД.

Напомним:

  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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