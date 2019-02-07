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МИД отреагировал на заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы

Четверг, 7 февраля 2019, 11:39

В министерстве иностранных дел Украины уверены, что миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за предстоящими президентскими выборами в Украине может быть успешной без наблюдателей из России.

Об этом заявила 7 февраля "Укринформу" пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера о возможности допуска наблюдателей из РФ на украинские выборы.

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешала БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами", - отметила Зеленко.

В этом контексте она напомнила, что официальные наблюдатели от Украины не ездили на выборы президента России в 2018 году.

"Уверены, что отсутствие российских наблюдателей на этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", - акцентировала представитель МИД.

Напомним:

  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал 7 февраля в Twitter, что представители России могут быть наблюдателями на выборах президента Украины, но под руководством бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
  • По данным источников, Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
  • Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.
  • 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД не будет регистрировать на президентских выборах наблюдателей из России.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия получила от ОБСЕ приглашение на выборы в Украине.
  • Позже заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия собирается отправить своих наблюдателей на выборы в Украине.
  • Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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