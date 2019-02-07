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ЦИК зарегистрировал Порошенко, кандидатов в президенты уже 41

Четверг, 7 февраля 2019, 12:40

Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты.

Это произошло на заседании 7 февраля, сообщил "Украинской правде" спикер ЦИК Константин Хивренко.

"На сегодняшнем заседании зарегистрированы четыре кандидата в президенты, среди них действующий глава государства Петр Порошенко, народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко", - сказал он.

Таким образом, по словам Хивренко, по состоянию на 13.30 четверга кандидатом в президенты зарегистрирован 41 человек.

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Напомним:

  • Действующий президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок 29 января.
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля.

Валентина Романенко, УП
Темы: выборы президента 2019
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