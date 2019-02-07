ЦИК зарегистрировал Порошенко кандидатом
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Четверг, 7 февраля 2019, 13:40
Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты.
Это произошло на заседании 7 февраля, сообщил "Украинской правде" спикер ЦИК Константин Хивренко.
"На сегодняшнем заседании зарегистрированы четыре кандидата в президенты, среди них действующий глава государства Петр Порошенко, народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и самовыдвиженец Александр Ващенко", - сказал он.
Таким образом, по словам Хивренко, по состоянию на 13.30 четверга кандидатом в президенты зарегистрирован 41 человек.
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Напомним:
- Действующий президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок 29 января.
- Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля.
Валентина Романенко, УП
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