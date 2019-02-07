Центризбирком зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты.

Это произошло на заседании 7 февраля, сообщил "Украинской правде" спикер ЦИК Константин Хивренко.

"На сегодняшнем заседании зарегистрированы четыре кандидата в президенты, среди них действующий глава государства Петр Порошенко, народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко и руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко", - сказал он.

Таким образом, по словам Хивренко, по состоянию на 13.30 четверга кандидатом в президенты зарегистрирован 41 человек.

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Напомним: