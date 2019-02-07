Рада таки определилась с новым названием Днепропетровской области

Народные депутаты проголосовали за то, чтобы внести в повестку дня десятой сессии Верховной Рады и направить в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области (№9310-1) в Сичеславскую.

За соответствующее решение отдали свои голоса 240 парламентариев.

Всего в Раде было два законопроекта 9310, инициированный президентом Петром Порошенко, о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, а также проект закона №9310-1 о переименовании в Сичеславскую область, представленный рядом народных депутатов.

Большинство выступающих нардепов призвали голосовать именно за переименование в Сичеславскую область. Представители фракции "Блок Петра Порошенко" отмечали, что голосовать надо за два законопроекта, поскольку свой проект закона о переименовании в Днепровскую область президент внес после того, как в ноябре 2018 года было провалено голосование за название "Сичеславская".

Спикер парламента Андрей Парубий также призвал голосовать за оба документа, отметив, что это не запрещено законом.

Однако необходимого количества голосов за законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую не нашлось. За это проголосовали всего 144 нардепа, из необходимых 226.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

Напомним: