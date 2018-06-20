Комитет Рады поддержал переименование двух областей

Парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.

Об этом в Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержку предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую", - написал он.

"Декоммунизацию не остановить", - добавил Вятрович.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

В январе 2018 года опубликовали петицию к президенту о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также был зарегистрирован законопроект о переименовании Кировоградской области.