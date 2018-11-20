Рада приблизила переименование Кировоградской области, а Днепропетровскую провалила

Народные депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии Верховной Рады вопрос переименования Кировоградской областей и направления решения на вывод Конституционного суда Украины, однако провалили голосование за переименование Днепропетровской области.

Так, за вопрос переименования Кировоградской области в Кропивницкую проголосовали 239 парламентариев.

За смену названия Днепропетровской области на Сичеславскую проголосовало 202 народных избранника, из 226 необходимых.

Решение Верховной Рады направлено на вывод Конституционного суда Украины.

Перед этим к депутатам обратился председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Николай Федорук, который отметил, что уже более, чем за год парламент переименовал более тысячи населенных пунктов.

Он добавил, что вопрос переименования указанных областей заняло больше всего времени.

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Андрей Шинькович предлагал вернуть постановление о переименовании Кировоградской области для повторного обсуждения названия. По его мнению, область надо переименовать не в Кропивницкую, а в Центральноевропейскую.

Также другие представители БПП предлагали отложить вопрос переименования Днепропетровской области.

Спикер парламента Андрей Парубий, призывая к голосованию, отметил, что именно так "творится история и творится будущее".

"За Украину, за нашу историческую память. Кто патриот, голосует "за"", - заявил он.

Однако с первого раза включить этот вопрос в порядок дня сессии не удалось.

Достаточное количество голосов за вопрос переименования Кировоградской области удалось набрать только с третьего раза.

За включение в повестку дня сессии вопрос переименования Днепропетровской области вообще не набрал достаточного количества голосов.

Из четырех попыток не удалось набрать более 209 голосов. При этом в зале скандировали "БПП", поощряя нардепов упомянутой фракции к голосованию.

После этого Парубий заявил, что голосование провалено и в парламент должно быть как можно быстрее внесено новое постановление.

В зале начали скандировать "позор".

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда о соответствии инициативе требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключения КС парламент может принять в первом чтении такой законопроект не менее, чем 226 голосами.

И только на следующей очередной сессии Верховная Рада может голосовать за него для принятия в целом. Для этого нужно не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена ​​Конституцией Украины.

Вместе с тем при рассмотрении вопроса переименования 231-м голосом был переименован Кировоградский район в Кропивницкий. Этот вопрос не требует согласования Конституционного суда.

Как сообщалось, 20 июня парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Верховная Рада 19 мая 2016 года в рамках декоммунизации переименовала Днепропетровск в город Днепр.

14 июля того же года нардепы переименовали Кировоград в Кропивницкий, несмотря на протесты. Этим завершилась декоммунизация городов и сел Украины.

Однако, в отличие от областных центров, для переименования областей необходимо вносить изменения в Конституцию.

В январе 2018 года опубликовали петицию к президенту о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также был зарегистрирован законопроект о переименовании Кировоградской области.