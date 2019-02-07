Порно с 4-летним ребенком: заказчик задержан аж в Минске
Четверг, 7 февраля 2019, 14:00
Украинская киберполиция в сотрудничестве с белорусскими коллегами разоблачила жителя столицы Беларуси в финансировании порнографического видеоконтента с участием 4-летней девочки.
Об этом сообщает 7 февраля официальный сайт Национальной полиции.
Отмечается, что 40-летний мужчина заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которые использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера. Для конспирации своих действий он использовал криптокошелек.
Преступника задержали 5 февраля в Минске.
Напомним:
- В июне 2018 года киберполиция задержала супругов за эксплуатацию 4-летней дочери для создания порнографического видео.
- Позже судом супруги были арестованы.
Украинская правда