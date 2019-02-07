Порно с 4-летним ребенком: заказчик задержан аж в Минске

Украинская киберполиция в сотрудничестве с белорусскими коллегами разоблачила жителя столицы Беларуси в финансировании порнографического видеоконтента с участием 4-летней девочки.

Об этом сообщает 7 февраля официальный сайт Национальной полиции.

Отмечается, что 40-летний мужчина заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которые использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера. Для конспирации своих действий он использовал криптокошелек.

Преступника задержали 5 февраля в Минске.

Напомним: