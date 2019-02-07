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Порно с 4-летним ребенком: заказчик задержан аж в Минске

Четверг, 7 февраля 2019, 14:00

Украинская киберполиция в сотрудничестве с белорусскими коллегами разоблачила жителя столицы Беларуси в финансировании порнографического видеоконтента с участием 4-летней девочки.

Об этом сообщает 7 февраля официальный сайт Национальной полиции.

Отмечается, что 40-летний мужчина заказывал порнографические видео и финансировал преступную деятельность супругов из Украины, которые использовали своего 4-летнего ребенка для создания файлов порнографического характера. Для конспирации своих действий он использовал криптокошелек.

Преступника задержали 5 февраля в Минске.

Напомним:

  • В июне 2018 года киберполиция задержала супругов за эксплуатацию 4-летней дочери для создания порнографического видео.
  • Позже судом супруги были арестованы.

Украинская правда

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Темы: полиция
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