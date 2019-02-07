Рада просит НАТО предоставить план действий по членству Украины в Альянсе

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект постановления с призывом к странам НАТО предоставить Украине плана действий по членству в организации.

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата.

Согласно принятому проекту №10007, Рада обратиться к "лидерам государств НАТО, Североатлантического Совета и парламентской ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов".

Также, ВР в своем обращении призывает Альянс на саммите в Лондоне в декабре 2019 одобрить для Украины план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

В пояснительной записке к решению, народный депутат Максим Бурбак объясняет, что "аннексия Россией Крыма, захват территории на востоке Украины пророссийскими сепаратистами и регулярными войсками РФ, милитаристские провокации на востоке Европы, в частности в странах Балтии, которые являются членами НАТО и Евросоюза, ставят под угрозу архитектуру безопасности Европы".

По словам Бурбака, чтобы сдержать российскую агрессию, необходимо закрепить правовую определенность курса Украины на членство в НАТО.

Напомним: