Суд признал отдых прокурора ГПУ причиной не являться на заседания - САП
Суд признал отдых на побережье Доминиканы уважительной причиной неявки в судебные заседания обвиняемого в незаконном обогащении экс-прокурора сил АТО Константина Кулика.
Об этом заявляет пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Во время последнего заседания прокуроры САП ходатайствовали об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога и просили наложить на Кулика штраф за неоднократные неявки в суд без уважительных причин.
"Так, будучи заблаговременно извещенным о судебном заседании 11 декабря 2018 года, подсудимый его проигнорировал, оставив территорию Украины для отдыха со своей гражданской женой и детьми в Доминиканской Республике", - отмечают в САП.
Прокуроры отмечают, что аналогичным образом было сорвано судебное разбирательство 22 мая 2018 года в связи с пребыванием Кулика на медицинском осмотре в Германии.
"В связи с таким поведением обвиняемого судебное разбирательство фактически не происходило уже почти год, что в свою очередь привело к истечению срока возложенных на него мер", - говорят в САП.
Кроме того прокуроры заявляют, что подсудимый оказывает давление на сторону обвинения путем регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовных производств в отношении прокуроров САП и систематическими обращениями к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.
"7 февраля 2019 года Голосеевский райсуд Киева не поддержал позицию прокуроров САП и отказал в избрании меры пресечения. Таким образом, суд признал уважительными причинами неявки на заседания отдых на пляжах Доминиканской Республики и пребыванием на "больничном", - говорится в сообщении САП.
Прокуроры отмечают, что такая позиция суда вызывает у них недоумение.
Напомним:
- Обвинительный акт в отношении прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры был направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу еще 21 октября 2016.
- Последнее судебное заседание, в котором исследовались материалы дела, состоялось 24 июля 2018 года.
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