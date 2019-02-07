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Суд признал отдых прокурора ГПУ причиной не являться на заседания - САП

Четверг, 7 февраля 2019, 17:06

Суд признал отдых на побережье Доминиканы уважительной причиной неявки в судебные заседания обвиняемого в незаконном обогащении экс-прокурора сил АТО Константина Кулика.

Об этом заявляет пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Во время последнего заседания прокуроры САП ходатайствовали об избрании обвиняемому меры пресечения в виде залога и просили наложить на Кулика штраф за неоднократные неявки в суд без уважительных причин.

"Так, будучи заблаговременно извещенным о судебном заседании 11 декабря 2018 года, подсудимый его проигнорировал, оставив территорию Украины для отдыха со своей гражданской женой и детьми в Доминиканской Республике", - отмечают в САП.

Прокуроры отмечают, что аналогичным образом было сорвано судебное разбирательство 22 мая 2018 года в связи с пребыванием Кулика на медицинском осмотре в Германии.

"В связи с таким поведением обвиняемого судебное разбирательство фактически не происходило уже почти год, что в свою очередь привело к истечению срока возложенных на него мер", - говорят в САП.

Кроме того прокуроры заявляют, что подсудимый оказывает давление на сторону обвинения путем регистрации в Едином реестре досудебных расследований уголовных производств в отношении прокуроров САП и систематическими обращениями к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

"7 февраля 2019 года Голосеевский райсуд Киева не поддержал позицию прокуроров САП и отказал в избрании меры пресечения. Таким образом, суд признал уважительными причинами неявки на заседания отдых на пляжах Доминиканской Республики и пребыванием на "больничном", - говорится в сообщении САП.

Прокуроры отмечают, что такая позиция суда вызывает у них недоумение.

Напомним:

  • Обвинительный акт в отношении прокурора сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры был направлен в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу еще 21 октября 2016.
  • Последнее судебное заседание, в котором исследовались материалы дела, состоялось 24 июля 2018 года.
  • Расследование по фактам возможного незаконного обогащения бывшим военным прокурором сил АТО Константина Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года.
  • НАБУ и САП обвиняют военного прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика в том, что его расходы превышают его доходы и в том, что он скрывает новые дорогие приобретения.
  • Сейчас Кулик является заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.
  • Председатель ГПУ Юрий Луценко назвал обвиняемого в незаконном обогащении прокурора Константина Кулика эффективным работником.

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Темы: судАнтикоррупционная прокуратураГенпрокуратура
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