Фигурант дела о секс-скандале стал 42-ым кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "политтехнолога" и блогера Владимира Петрова, который является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко.

Такое решение члены ЦИК приняли в четверг.

Петров стал сорок вторым кандидатом в президенты. Сейчас он находится под домашним арестом.

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Напомним: