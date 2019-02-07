Фигурант дела о секс-скандале стал 42-ым кандидатом в президенты

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Четверг, 7 февраля 2019, 18:12

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала "политтехнолога" и блогера Владимира Петрова, который является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко.

Такое решение члены ЦИК приняли в четверг.

Петров стал сорок вторым кандидатом в президенты. Сейчас он находится под домашним арестом.

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Напомним:

  • 29 ноября 2018 политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошка задержали в рамках расследования, которое ведет Следственное управление СБУ в Киеве и Киевской области.
  • Они фигурируют в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.
  • Петрову инкриминируют нарушение неприкосновенности частной жизни Варченко, который является гражданским мужем первого заместителя директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко.

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Темы: выборы президента 2019


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