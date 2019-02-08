Гриценко: Порошенко дал указание выделить 2 миллиарда на подкуп

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Пятница, 8 февраля 2019, 10:05

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что его соперник Петр Порошенко дал указание выделить 2 миллиарда гривен на подкуп избирателей.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Я еще раз говорю под запись – пусть министр Аваков слушает: та информация, которой владею я – они решили выделить 2 миллиарда гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей, и чтобы дальше сидеть у корыта", - сказал Гриценко.

Он также заявил, что за организацией этого стоят два человека. 

"Ключевые фигуры в штабе действующего президента, которые это все организовывают – опять говорю под запись Авакову, пусть открывают производства – их две: Виталий Ковальчук – первый заместитель главы АП, и второй – это Сергей Березенко – теневой штаб, где собрали таких креативных мерзавцев, которые это все делают, это депутат фракции БПП", - сказал Гриценко.

Он рекомендовал МВД уже сейчас их вызвать, "превентивно брать показания, следить за ними".

Вместе с тем каких либо подтверждающих документов или записей Гриценко в эфире не показал.

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Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта.
  • На сайте Нацполиции создали также специальную рубрику, где правоохранители будут аккумулировать сообщения о нарушениях избирательного законодательства, с соответствующей инструкцией о проверке этой информации и определением правовой квалификации по тем или иным фактам.
  • 7 февраля министр МВС Арсен Аваков заявил, что штабы двух кандидатов обвиняются в незаконной оплате работы агитаторов.

  

Ирина Балачук, УП

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Темы: Гриценко Порошенко выборы президента 2019


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