Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса

Президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №32/2019 подписан главой государства 7 февраля – и он вступает в силу со дня опубликования.

В документе указаны координаты границ оккупированных территорий в Луганской области и в Донецкой области.

В Донецкой области в оккупации находятся города (с рядом прилегающих поселков) Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Хрестовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая, Углегорск.

Оккупированные районы Донецкой области: Амвросиевский, Бойкивский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский; частично Бахмутский, Волновахский, Марьинский и Ясиноватский.

В Луганской области оккупированы города (с рядом прилегающих поселков) Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Довжанский, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный, Золотое.

Оккупированные районы Луганщины: Антрацитовский, Довжанский, Лутугинский, Перевальский, Славяносербский, Сорокинский; частично Новоайдарский (село Сокольники), Станично-Луганский и Попаснянский.