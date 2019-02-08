Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса
Президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующий указ №32/2019 подписан главой государства 7 февраля – и он вступает в силу со дня опубликования.
В документе указаны координаты границ оккупированных территорий в Луганской области и в Донецкой области.
В Донецкой области в оккупации находятся города (с рядом прилегающих поселков) Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Снежное, Харцызск, Хрестовка, Чистяково, Шахтерск, Ясиноватая, Углегорск.
Оккупированные районы Донецкой области: Амвросиевский, Бойкивский, Новоазовский, Старобешевский, Шахтерский; частично Бахмутский, Волновахский, Марьинский и Ясиноватский.
В Луганской области оккупированы города (с рядом прилегающих поселков) Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Голубовка, Довжанский, Кадиевка, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный, Золотое.
Оккупированные районы Луганщины: Антрацитовский, Довжанский, Лутугинский, Перевальский, Славяносербский, Сорокинский; частично Новоайдарский (село Сокольники), Станично-Луганский и Попаснянский.
Напомним
- Весной 2014 года, после аннексии Крыма, на востоке Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный Россией: сепаратисты получали от РФ моральную и материальную поддержку – оружие, боевиков (военнослужащие РФ участвовали в боях неофициально), деньги.
- 16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла президентский закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (в народе его называли законом об особом статусе ОРДЛО)
- 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).