РосСМИ сообщили, кто из россиян приедет наблюдать за выборами в Украине

Российские наблюдатели, состоящие в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины уже 11 февраля.

Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

В публикации говорится, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.

При этом издание уточняет, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно, поскольку мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто не пускают.

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