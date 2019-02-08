РосСМИ сообщили, кто из россиян приедет наблюдать за выборами в Украине
Пятница, 8 февраля 2019, 09:25
Российские наблюдатели, состоящие в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прилетят в Киев для мониторинга предстоящих выборов президента Украины уже 11 февраля.
Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
В публикации говорится, что 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ.
При этом издание уточняет, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно, поскольку мужчин из России в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто не пускают.
Напоминаем:
- 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
- Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
- Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
- В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.
- Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом.
- Также она призвала в "дальнейшим размышлениям" по этому поводу.
- Ранее сообщалось, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.