Тимошенко требует, чтобы Порошенко снял с выборов ее однофамильца

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Пятница, 8 февраля 2019, 11:22

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко обратилась к президенту Петра Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца Юрия Тимошенко.

Об этом она заявила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

По ее словам, президент и его штаб в последние дни регистрации кандидатов в президенты зарегистрировали кандидатом, по своей инициативе, Тимошенко Юрия Владимировича.

"Это они рассчитывают таким мошенническим унизительным способом забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством", - сказала политик

Лидер "Батькивщины" подчеркнула, что в ее команде точно знают, кто вносил денежный залог за Тимошенко и как все происходило.

"Если ты президент страны, ты мужчина, ты человек, который хочет декларировать честь и достоинство, как можно так нечестно соревноваться?", - спросила Тимошенко.

"Я обращаюсь к президенту: так, как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести, и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции", - призвала она.

При этом Тимошенко подчеркнула, что у ее команды есть все возможности предотвратить подобные манипуляции.

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Напомним:

  • 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Юлию Владимировну Тимошенко, а 6 февраля был зарегистрирован Юрий Владимирович Тимошенко. Таким образом в избирательных бюллетенях будет два кандидата Тимошенко Ю.В.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко Порошенко выборы президента 2019


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