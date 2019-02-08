У Порошенко уже готовят второй иск к Гриценко

Заместитель главы депутатской фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко намерен подать иск в суд на кандидата в президенты Анатолия Гриценко о защите своей чести и деловой репутации.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко в защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такой же, как и залог (кандидата в президенты – ред.), если не ошибаюсь, это 2,5 млн грн", - сказал Березенко.

Он выразил уверенность, что выиграет суд, поскольку все, что говорил Гриценко, не выдерживает никакой критики.

Напомним:

7 февраля кандидат в президенты Гриценко в эфире одного из телеканалов заявил, что президент Петр Порошенко якобы дал указание выделить 2 млрд грн на подкуп избирателей.

Одним из организаторов такого подкупа Гриценко назвал Березенко.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что также собирается подать в суд на Гриценко.