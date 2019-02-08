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В ЦИК заявили, что президентская кампания побила несколько рекордов

Пятница, 8 февраля 2019, 15:28

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в этом году президентская избирательная кампания имеет немало рекордов, среди которых количество желающих зарегистрироваться кандидатом в президенты, количество зарегистрированных общественных организаций, которые будут иметь официальных наблюдателей и другие.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в пятницу.

По ее словам, в 2019 году в ЦИК обратилось 93 человека о регистрации кандидатом в президенты, тогда как в 2014 году с подобными заявлениями обратилось 53 человека.

Она добавила, что по состоянию на 8 февраля, было 50 постановлений, которыми Комиссия отказала в регистрации.

В частности, в 47 случаях причиной отказа было невнесение денежного залога.

Также Слипачук добавила, что кроме этого в программах шести кандидатов указываться пункты, направленные на ликвидацию независимости Украины или изменению конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности и пропаганду войны.

Она отметила, что подобные пункты были даже в программах тех кандидатов которые внесли денежный залог.

Как сообщила председатель ЦИК, всего зарегистрировано 44 кандидата, 20 из которых являются самовыдвиженцами и 24 выдвиженца являются кандидатами от партий.

Слипачук отметила, что из-за такого рекордного количества кандидатов есть "определенные вызовы" для общества и ЦИК.

Она пояснила, что, согласно закону, каждый из кандидатов может иметь своего представителя в окружных комиссиях, и, непосредственно, в участковых избирательных комиссиях.

"И если арифметически представим, что каждый кандидат реализует это свое право и назначит представителя в комиссию, то получим общее количество членов комиссий около 1311068", - сказала глава ЦИК.

"Это большая армия комиссионеров, которые должны осуществлять избирательный процесс. Как оно будет на практике, посмотрим, потому что еще не все кандидаты подали информацию в ЦИК", - добавила Слипачук.

Также она рассказала, что количество мужчин среди кандидатов в президенты выросла вдвое (с 20 до 40), а количество женщин выросла всего на одного человека (с 3 до 4).

По словам руководителя Комиссии, 43 из 44 кандидатов в президенты по результатам проверки в Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции получили определенные замечания относительно недостатков в декларации.

Относительно других рекордов, то Слипачук сообщила, что ЦИК уже зарегистрировала 138 общественных организаций, которые имеют право иметь своих официальных наблюдателей на президентских выборах. В 2014 году таких организаций было всего 10.

Также она рассказала, что в этом году возросло количество представителей СМИ.

По ее словам, уже подан запрос об аккредитации от 19 СМИ, 12 из которых иностранные и всех их должны представлять 126 журналистов.

Слипачук отметила, что пока идет процесс иностранных организаций, которые смогут иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины и об общем их количество ЦИК сообщит позже.

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Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и завершила регистрацию.
  • До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

Яна Миланова, УП
Темы: выборы президента 2019ЦИК
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