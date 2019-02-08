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Партия требует, чтобы Гнап вернул им 2,5 млн залога из ЦИКа

Пятница, 8 февраля 2019, 17:47
Партия требует, чтобы Гнап вернул им 2,5 млн залога из ЦИКа

Политическая партия "Сила людей", ранее выдвинувшая кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, требует, чтобы тот вернул залоговые 2,5 млн гривен, необходимые для регистрации в ЦИК.

О таком требовании политсовета говорится на официальной странице партии в Facebook.

В частности партия обращается к Гнапу с требованием "отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост Президента Украины от ПП "Сила Людей" ради "демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии".

Указывается, что в случае отказа Гнапа, партия созовет съезд по этому вопросу.

Кроме этого по возвращении денег на счета партии планируется "возвращение денег каждом по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины".

Напомним

  • Вокруг кандидата в президенты Дмитрия Гнапа разгорелся скандал.
  • Коллеги Гнапа заявили, что он не перечислил в 2015 году на нужды армии все 15000 евро, которые тогда получили журналисты "Следствия. Инфо" в качестве премии.
  • Сам Гнап это подтвердил и заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и 8 февраля завершила регистрацию.
  • До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гнапвыборы президента 2019
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