КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы
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Пятница, 1 марта 2019, 03:12
Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе ООС с 1 марта перешли на весенний график работы.
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.
"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в заявлении.
Командование Объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.
Напомним:
- Зимний график работы КПВВ на Донбассе действовал с 1 декабря 2018 года.
Украинская правда
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