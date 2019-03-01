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КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Пятница, 1 марта 2019, 02:12
КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе ООС с 1 марта перешли на весенний график работы.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в заявлении.

Командование Объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним:

  • Зимний график работы КПВВ на Донбассе действовал с 1 декабря 2018 года.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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