КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы

Все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в районе ООС с 1 марта перешли на весенний график работы.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", - говорится в заявлении.

Командование Объединенных сил призвало граждан учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним: