Лукашенко назвал катастрофой возможное размещение ракет в Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине - это катастрофа.
Об этом он сказал в пятницу на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.
"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны", - сказал Лукашенко.
По его словам, Украине ни в коем случае нельзя делать шаги в этом направлении, поскольку нельзя допустить, чтобы в "старой матушке-Европе" вспыхнула ядерная катастрофа.
Напомним:
- Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты на территории государства.
- В прошлом году РосЗМИ писали, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко, возможно, согласится на создание военной базы РФ в своей стране.
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