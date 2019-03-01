Лукашенко назвал катастрофой возможное размещение ракет в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в Украине - это катастрофа.

Об этом он сказал в пятницу на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает БЕЛТА.

"Если в Украине будут размещены такие ракеты - это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны", - сказал Лукашенко.

По его словам, Украине ни в коем случае нельзя делать шаги в этом направлении, поскольку нельзя допустить, чтобы в "старой матушке-Европе" вспыхнула ядерная катастрофа.

Напомним: