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Садовый думает, что добавил Гриценко 10% рейтинга

Пятница, 1 марта 2019, 17:09

Лидер "Самопомочи" Андрей Садовый считает, что своим снятием с президентской гонки добавил лидеру "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко "как минимум 10%" электоральной поддержки.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" 1 марта.

В частности, на вопрос, возможно ли объединение "Самопомочи" с политсилой Гриценко для похода на парламентские выборы Садовый отметил, что до окончания президентских выборов об этом рано говорить.

"Слушайте, если мы выиграем выборы президента - это будет одна страна. Если будет другая ситуация - это будет большая беда", - сказал Садовый.

"Поэтому давайте не будем забегать так далеко. Сегодня мы пытаемся смоделировать ситуацию на следующие 30 дней, я сделал шаг и думаю, что это придаст Гриценко как минимум 10%", - отметил он.

Напомним:

  • 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019СадовыйГриценко
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