Садовый таки снялся с выборов в пользу Гриценко
Кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
Об этом он сказал на брифинге 1 марта.
"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал Садовый.
Он поблагодарил всех, кто его поддерживает и кто в него верил.
"По моему убеждению, сегодня мы имеем шанс. "Самопомич" – это та платформа, которая должна объединить все демократические силы. Наша задача побеждать на выборах парламентских, на выборах в органы местного самоуправления. Но именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента", - пояснил Садовый свое решение.
Он добавил, что "это не безусловная поддержка" Гриценко.
"В начале следующей недели мы подпишем публичное соглашение, и там, в том соглашения, будут прописаны очень важные принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Это важно для нас. Именно сейчас мы имеем шанс. В единстве мы сила", - сказал Садовый.
По его словам, это решение, вероятно, будет сюрпризом для Гриценко, поскольку у них не было "никаких договоренностей".
В свою очередь Анатолий Гриценко очень оперативно поблагодарил Садового через Facebook.
"Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу!", - написал Гриценко.
По данным источников "Украинской правды", утром Садовый встречался с политсоветом партии "Самопомич", где признал, что решил таки сняться с выборов.
"Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы – тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех", - объяснял своим сторонникам Садовый.
На прошлой неделе на заседании политсовета, в который входят депутаты Олег Березюк, Олег Лаврик, Егор Соболев, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, медиаконсультант Остап Процик и заместитель председателя Львовского облсовета Параска Дворянин, все выступили против объединения с Гриценко, кроме Соболева и Процика.
Но, по данным УП, на утренней встрече 1 марта никто не возразил Садовому.
"Пока никаких условий не проговорили нормально. Нас беспокоит, что там Корбан и Бродский, поэтому мы хотим влиять на все ключевые назначения, которые будет предлагать Гриценко", - пояснили источники в окружении Садового.
В то же время Садовый еще не объявил о своем решении всем нардепам и депутатам на местах.
В связи с этим на 15:00 в офисе "Самопомочи" состоится большое совещание, где Садовый ждет всех своих депутатов, членов политсовета и руководителей областных организаций партии.
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Напомним:
- Утром 28 февраля Садовый намекнул, что готов сняться с выборов в пользу кандидата от демократических сил, который получит большую поддержку украинцев, по результатам последних соцопросов.
- Садовый считает, что единый кандидат от демократических сил имеет все шансы победить на президентских выборах в Украине.
- Гриценко впоследствии написал в Facebook, что пора "объединить усилия" и "принимать решения" и сообщил о встрече с Садовым.
- Сняться с выборов кандидаты могут до 7 марта.
- Согласно последним данным соцопросов, если Анатолий Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
- Если бы Садовый и Гриценко объединились, тоо за Гриценко готовы отдать свои голоса 15,6% респондентов.
- Сейчас за Садового готовы проголосовать 4% опрошенных, а за Гриценко – 8,8%.
- На вопрос, кто должен быть единым кандидатом, 23% респондентов считают, что Гриценко, а 14,5% – Садовый.
- При этом 50,9% опрошенных полагают, что демократической оппозиции следует объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.
- Также сообщалось, что существует соглашение, где прописано, что "Самопомощь" и ДемАльянс обязуются поддержать единого кандидата в президенты от демократических сил. Они должны повести социсследования, к которым не будет подозрений. И если у Садового меньше шансов – он снимается в пользу более сильного кандидата, то есть Гриценко.
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