Садовый таки снялся с выборов в пользу Гриценко

Кандидат в президенты Андрей Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сказал на брифинге 1 марта.

"Я принял решение – я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал Садовый.

Он поблагодарил всех, кто его поддерживает и кто в него верил.

"По моему убеждению, сегодня мы имеем шанс. "Самопомич" – это та платформа, которая должна объединить все демократические силы. Наша задача побеждать на выборах парламентских, на выборах в органы местного самоуправления. Но именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента", - пояснил Садовый свое решение.

Он добавил, что "это не безусловная поддержка" Гриценко.

"В начале следующей недели мы подпишем публичное соглашение, и там, в том соглашения, будут прописаны очень важные принципы относительно обороны и безопасности нашего государства, борьбы с коррупцией, оккупированных территорий, чистоты кадровой политики. Это важно для нас. Именно сейчас мы имеем шанс. В единстве мы сила", - сказал Садовый.

По его словам, это решение, вероятно, будет сюрпризом для Гриценко, поскольку у них не было "никаких договоренностей".

В свою очередь Анатолий Гриценко очень оперативно поблагодарил Садового через Facebook.

"Спасибо Андрей Садовый! Психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение. Победное решение! Вместе мы изменим страну и дадим всем украинцам положительную перспективу!", - написал Гриценко.

По данным источников "Украинской правды", утром Садовый встречался с политсоветом партии "Самопомич", где признал, что решил таки сняться с выборов.

"Если я сейчас этого не сделаю, мы проигрываем выборы – тогда весь негатив из-за того, что мы не использовали шанс поддержать Гриценко, ляжет на нас всех", - объяснял своим сторонникам Садовый.

На прошлой неделе на заседании политсовета, в который входят депутаты Олег Березюк, Олег Лаврик, Егор Соболев, Оксана Сыроид, Роман Семенуха, медиаконсультант Остап Процик и заместитель председателя Львовского облсовета Параска Дворянин, все выступили против объединения с Гриценко, кроме Соболева и Процика.

Но, по данным УП, на утренней встрече 1 марта никто не возразил Садовому.

"Пока никаких условий не проговорили нормально. Нас беспокоит, что там Корбан и Бродский, поэтому мы хотим влиять на все ключевые назначения, которые будет предлагать Гриценко", - пояснили источники в окружении Садового.

В то же время Садовый еще не объявил о своем решении всем нардепам и депутатам на местах.

В связи с этим на 15:00 в офисе "Самопомочи" состоится большое совещание, где Садовый ждет всех своих депутатов, членов политсовета и руководителей областных организаций партии.

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