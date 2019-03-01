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Полиция открыла производство после расследования "Схем" о фиктивных донорах Тимошенко

Пятница, 1 марта 2019, 20:32
Полиция открыла производство после расследования Схем о фиктивных донорах Тимошенко

Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование на основе расследования программы "Схемы" о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу "Батькивщины".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Нацполицию.

"Производство было открыто по результатам выхода в средствах массовой информации материала, который может свидетельствовать о нарушении порядка финансирования политической партии или предвыборной агитации. В частности, речь идет о материале, продемонстрированном в программе журналистских расследований "Схемы", Радио Свобода", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований 1 марта по ч. 4 статьи 159-1, то есть нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Напомним:

  • Журналисты "Схем" расследовали наполнения фонда партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и выяснили, что начиная с мая по конец 2018 года партия получила 160 миллионов гривен благотворительных взносов, 145 миллионов из которых присылали физические лица.
  • Журналисты обнаружили, что деньги направлялись чаще всего траншами или 15 или 150 тысяч гривен, даже целыми семьями в один и тот же период, или одним и тем же человеком из банков разных городов.
  • Отчет ее партии показывает, что партии жертвуют немалые средства пенсионеры и безработные. Журналисты пообщались с некоторыми из них и выяснили, что часть из них, даже не догадываются о своих "пожертвованиях".
  • После публикации расследования кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что предприниматели финансируют партию через другие лица, чтобы избежать преследования.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияТимошенкоБатькивщинаденьги
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