Полиция открыла производство после расследования "Схем" о фиктивных донорах Тимошенко

Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование на основе расследования программы "Схемы" о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу "Батькивщины".

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Нацполицию.

"Производство было открыто по результатам выхода в средствах массовой информации материала, который может свидетельствовать о нарушении порядка финансирования политической партии или предвыборной агитации. В частности, речь идет о материале, продемонстрированном в программе журналистских расследований "Схемы", Радио Свобода", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований 1 марта по ч. 4 статьи 159-1, то есть нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Напомним: