"Схемы" узнали, кого из кандидатов в президенты расследует полиция

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Четверг, 28 февраля 2019, 22:03

Нацполиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы" со ссылкой на Нацполицию.

"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - ранее сообщил министр.

Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам", что Аваков говорил о Юрии Тимошенко.

"Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права", - отмечают журналисты .

Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения ... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться - они сразу начали меня запугивать", - утверждает кандидат в президенты.

Юрий Тимошенко - народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он - официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижение на пост главы государства политической технологией Петра Порошенко, направленной против нее.

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Напомним:

  • Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. По словам министра, "это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство".
  • В полиции отметили участникам избирательной гонки, что работают вне политики.
  • По состоянию на 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1871 обращение о нарушениях, касающиеся избирательной кампании, возбуждено 89 уголовных производств.
  • Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
  • Тимошенко считает главу Министерства внутренних дел Арсена Аваковалучшим борцом с фальсификацией выборов.
  • Выборы президента пройдут в воскресенье, 31 марта.

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Темы: полиция выборы президента 2019 Тимошенко Аваков


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