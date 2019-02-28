"Схемы" узнали, кого из кандидатов в президенты расследует полиция

Нацполиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы" со ссылкой на Нацполицию.

"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - ранее сообщил министр.

Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам", что Аваков говорил о Юрии Тимошенко.

"Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права", - отмечают журналисты .

Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения ... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться - они сразу начали меня запугивать", - утверждает кандидат в президенты.

Юрий Тимошенко - народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он - официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижение на пост главы государства политической технологией Петра Порошенко, направленной против нее.

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Напомним: