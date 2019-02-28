"Схемы" узнали, кого из кандидатов в президенты расследует полиция

Нацполиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы" со ссылкой на Нацполицию.

"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - ранее сообщил министр.

Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам", что Аваков говорил о Юрии Тимошенко.

"Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права", - отмечают журналисты .

Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.

"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения ... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться - они сразу начали меня запугивать", - утверждает кандидат в президенты.

Примечательно, что на производство против Юрия Тимошенко журналисты вышли, расследуя наполнения фонда партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. "Схемы" выяснили, что начиная с мая по конец 2018 года партия получила 160 млн. гривен благотворительных взносов, 145 млн. из которых присылали физические лица.

Журналисты обнаружили, что деньги направлялись чаще всего траншами или 15 или 150 тыс. гривен, даже целыми семьями в один и тот же период, или одним и тем же человеком из банков разных городов.

При этом, в отличие от Юрия Тимошенко, сомнительное наполнения фондов "Батькивщины" у подчиненных Авакова не вызывали подозрений, и по состоянию на 27 февраля следователи не вносили в ЕРДР данных о возможных нарушениях порядка финансирования партии Юлии Тимошенко.

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Напомним: