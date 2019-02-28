"Схемы" узнали, кого из кандидатов в президенты расследует полиция
Нацполиция ведет расследование в отношении кандидата в президенты Юрия Тимошенко.
Об этом сообщается в расследовании программы "Схемы" со ссылкой на Нацполицию.
"Мы ведем расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями ряда частных лиц, и потом выясняется, что эти частные лица об этом ничего не знали", - ранее сообщил министр.
Позже в Нацполиции официально сообщили "Схемам", что Аваков говорил о Юрии Тимошенко.
"Сейчас, по данным Нацполиции, следователи расследуют уголовное производство, в котором говорится о возможном обмане избирателей, в том числе "путем возможного фиктивного предоставления средств 12 гражданами Украины" кандидату Юрию Тимошенко на залог. Статья - препятствование осуществлению избирательного права", - отмечают журналисты .
Сам Тимошенко в комментарии заявил, что считает это расследование политическим преследованием.
"Известно, что открыли производство и давление, сильное давление, оно началось еще задолго до выдвижения ... И это начиналось даже в "Народном фронте". И когда они услышали, что я решил где-то там, не согласовав свои действия, выдвигаться-баллотироваться - они сразу начали меня запугивать", - утверждает кандидат в президенты.
Юрий Тимошенко - народный депутат, ныне внефракционный. Ранее был в "Народном фронте". Он - официальный кандидат в президенты Украины. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает его выдвижение на пост главы государства политической технологией Петра Порошенко, направленной против нее.
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Напомним:
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. По словам министра, "это не политика и не избирательная кампания - это бл*дство".
- В полиции отметили участникам избирательной гонки, что работают вне политики.
- По состоянию на 24 февраля правоохранители зарегистрировали 1871 обращение о нарушениях, касающиеся избирательной кампании, возбуждено 89 уголовных производств.
- Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
- Тимошенко считает главу Министерства внутренних дел Арсена Аваковалучшим борцом с фальсификацией выборов.
- Выборы президента пройдут в воскресенье, 31 марта.
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