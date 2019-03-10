Российские тролли в соцсетях меняют стратегию по вмешательству в выборы

Российские интернет-тролли планируют вмешательство в выборы в США в 2020 году и меняют стратегию, создавая фейковые аккаунты для распространения сообщений, которые усиливали бы политические распри в обществе.

Об этом, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, пишет Bloomberg.

Связанное с Кремлем Агентство Интернет-исследований может быть среди тех, кто пытается обойти введенные компаниями, включая Facebook Inc. и Twitter Inc. меры по поиску и удалению фейкового контента, созданного хакерами, чтобы посеять раскол среди американского электората в президентской кампании 2016 года.

"Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они распространяют контент", - сказал Джон Хультквист, директор по аналитическому анализу в FireEye Inc.

"Таким образом, он (контент – ред.) не обязательно фейковый, и это дает им возможность прятаться за кого-то другого", - добавил он.

По словам старшего исследователя угроз в Symantec Corp. Кэндида Вуэста, другие хакеры взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества учетных записей в социальных сетях, которые выглядят, как настоящие, а также правдоподобных подписчиков и "лайков" для них.

Несмотря на то, что скрытые усилия по распространению разобщающего контента, созданного другими, не являются новой техникой, хакеры и тролли, похоже, в значительной степени используют ее в преддверии следующих президентских выборов в США.

Вуэст сообщил, что он заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей с 2017 по 2018 год и переход к созданию массовых подписчиков, которых можно было бы использовать в качестве площадок для распространения, сеющих раскол сообщений, в 2020 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй, выступая во вторник на конференции RSA в Сан-Франциско, заявил, что социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США, и бюро работает с компаниями по этой проблеме.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей", - сказал Рэй.

"Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", - отметил он.

При этом устранение иностранных кампаний влияния остается трудной задачей для руководства социальных сетей.

Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности в Facebook, сказал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".

Он объяснил, что компаниям нужно найти способы создать трудности для злоумышленников, пытающихся влиять на дискуссию, без одновременного осложнения публичного обсуждения для пользователей.