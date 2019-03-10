WP: Трамп придумал сколько должны платить другие страны за размещение в них войск США

В частных беседах со своими помощниками президент США Дональд Трамп заявил, что разработал формулу для расчета с союзниками, которые, по его мнению, недостаточно платят Вашингтону за размещение войск.

Об этом, ссылаясь на источники, пишет The Washington Post.



Согласно формуле, страны, в которых базируются американские военные, должны оплачивать полную стоимость их пребывания плюс еще 50 процентов, сообщил источник. По его словам, в таком случае союзники США будут платить в 5 раз больше, чем они платят сейчас.

Трамп назвал эту формулу "цена+50%" и она вызывает ужас у союзников, которые считают это вымагательством.

Слухи о том, что формула может стать глобальным стандартом, особенно потрясли Германию, Японию и Южную Корею, в которых размещены тысячи солдат. Официальные лица США упомянули об этом требовании в официальных переговорах об условиях размещения войск по крайней мере в одной стране, заявили источники, знакомые с этим вопросом.

Представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что администрация Трампа "стремится заключить выгодную сделку для американского народа", но не будет комментировать "какие-либо текущие обсуждения конкретных идей".

Трамп давно жаловался на то, что союзники США и НАТО дешево получают военную защиту от США, но формула "цена+50" набирает обороты только в последние месяцы, заявили нынешние и бывшие чиновники, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности.

Чиновник в администрации Трампа заявил газете, что это не официальное предложение или политика, но оно служит способом привлечения внимания к тому, что Трамп требует, чтобы союзники взяли на себя больше затрат на собственную защиту.

Одной из первых стран, которая столкнулась с жесткой тактикой администрации Трампа, была Южная Корея, которая в прошлом месяце согласилась заплатить 925 миллионов долларов за размещение 28 500 американских солдат. Это на 8,2 процента больше, чем в предыдущем году, и составляет примерно половину всех расходов.

Южнокорейские чиновники хотели подписать соглашение на 5 лет, но договор подписан на 1 год, что значит, что в следующем году страна может столкнуться с формулой Трампа.

При этом, по словам одного из чиновников, переговоры о разделе затрат не закрыты, а фраза "цена+50" может быть неверно понятой. Не ясно, что имеют в виду советники Трампа под словом "цена" - весь бюджет на размещение и управление базой войск США, или какая-то часть его.

Союзники США, принимающие постоянные американские военные объекты, оплачивают часть расходов различными способами. Япония и Южная Корея делают взносы наличными, а Германия поддерживает присутствие войск США посредством взносов в натуральной форме, таких как земля, инфраструктура и строительство, помимо отмены таможенных пошлин и налогов.

Трамп считает взносы в натуральной форме недостаточными.