Гиркин продает медаль за аннексию Крыма

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Воскресенье, 10 марта 2019, 09:10

Бывший так называемый министр обороны "самопровозглашенной ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на продажу медаль, которой его наградили за аннексию Крыма Россией.

Информация об этом есть на сайте numismat.ru, пишет "Новая газета".

Стартовая цена медали — 1 млн рублей, аукцион пройдет 13 апреля.

 
numismat.ru

В описании золотой медали говорится, что она "является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию".

На своей странице "ВКонтакте" Стрелков подтвердил, что продает награду.

 
Скриншот "Новой газеты"

"Да, это моя медаль, негосударственная. Вручена мне [предпринимателем, основателем "Фонда Святителя Василия Великого" Константином] Малофеевым еще весной 2014 года — до начала Донбасской кампании. Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами", — написал он в комментариях к одной из записей на своей странице.

"Особого пиетета к данной награде никогда не имел, так как она: а) не государственная; б) не боевая; в) с изображением лица, которого я, в общем – за исключением совсем краткого периода в 2014-м – никогда не уважал, а с 2015-го – откровенно презираю", - добавил террорист.

На монете изображен президент РФ Владимир Путин.

Напомним:

  • Стрелков в 2014 году с группой боевиков захватил государственные здания в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Военные действия также начались в этот период.
  • После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Стрелков вышел в Донецк.
  • Позднее Стрелков обвинял помощника президента РФ Владислава Суркова в том, что ему пришлось сложить с себя полномочия "министра обороны" несуществующей "ДНР" и отправиться в РФ.

Украинская правда

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Темы: Гиркин Росcия Крым


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