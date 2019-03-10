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Премьер-лига: "Динамо" и "Шахтер" разгромили своих соперников в матчах 21 тура

Воскресенье, 10 марта 2019, 18:33

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в матчах 21-го тура украинской Премьер-лиги одержали разгромные победы.

Динамовцы Киева в столичном дерби забили четыре гола в ворота "Арсенал-Киев". У "Арсеналовцев" первых был голевой момент у ворот "Динамо", но в дальнейшем забивали только подопечные Александра Хацкевича.

На 28-й минуте после подачи стандарта Виктором Цыганковым Денис Гармаш ударом головой открывает счет в матче - 1:0. На 36-й минуте после паса от Виталия Миколенко Сидклей ударом пяткой технически переигрывает вратаря "Арсенала-Киев" - 2:0.

Через три минуты Гармаш оформил дубль в поединке, перенаправив мяч в ворота после паса от Николая Шапаренко - 3:0.

На 45-й минуте счет стал уже и вовсе разгромным. Сидклей в штрафной "Арсенала" заставил нарушить правила голкипера "Арсенала", и судья назначает пенальти. С 11-ти метров Цыганков легко переиграл голкипера - 4:0.

Во втором тайме голевых моментов у ворот обеих команд почти не было. Гол престижа мог забить "Арсенал", но после удара Александра Ковпака мяч пролетел рядом со штангой ворот "Динамо".

Не имел проблем в матче с "Карпатами" и донецкий "Шахтер". "Горняки" забили пять "сухих" голов в ворота львовян. 

Уже на пятой минуте "Шахтер" забивает свой первый гол. После скидки в штрафном от Исмаили Виктор Коваленко пробивает в пустой угол ворот - 1:0.

На 34-й минуте счет становится уже 2:0. После стандарта от Майкона Тарас Степаненко бил головой, а Николай Матвиенко отправил мяч в угол ворот - 2:0. На последней минуте первого тайма удар Майкона со штрафного и счет уже 3:0.

Во втором тайме донецкая команда забила еще два гола, хотя моментов у ворот "Карпат" было больше. На 64-й минуте Коваленко ударом в верхний угол ворот делает счет 4:0.

На 77-й минуте "Карпаты" остаются еще и в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Мартин Онгла. Завершил разгром "Карпат" на 79 минуте Тайсон. После удара бразильца мяч срикошетил от игрока "Карпат" и залетел в ворота.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спортфутбол
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