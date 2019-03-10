Из плена боевиков освободили 3,2 тысячи человек - СМИ

С начала вооруженного конфликта на Донбассе из плена боевиков было освобождено 3233 человека.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на данные Антитеррористического центра при СБУ.



"По данным информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в зоне проведения АТО, начиная с 7 апреля 2014 года значатся как найденные или освобожденные 3233 человека", - заявили в Антитеррористическом центре.

Ранее в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц сообщили, что в 2018 году Украина выплатила 7 миллионов 700 тысяч гривен семьям украинских пленных, заложников и политических заключенных, которые удерживаются или удерживались ранее в России, аннексированном Крыму или на неподконтрольной территории Донбасса.

Выплаты по 100 тысяч гривен получили 77 заявителей, еще 54 заявителя остались без финансовой помощи. Как отметили в МинВОТ, причинами отказа могли быть непредоставление документов, подтверждающих гражданство заложника, документы были поданы не тем лицом или не в полном объеме, отсутствовали факты, подтверждающие, что человек находится в плену.