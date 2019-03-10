Верховный суд не признал рабочие поездки Порошенко агитацией

544 просмотра 544 просмотра
Воскресенье, 10 марта 2019, 22:45

Верховный суд Украины отказался признать незаконной предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины фото- и видеоматериалы о рабочих поездках. 

Данное решение суд принял 10 марта  по итогам рассмотрения апелляции на решение Шестого апелляционного административного суда по иску кандидата в президенты Анатолия Гриценко, пишет "Интерфакс-Украина".

Как сообщил представитель Гриценко в ЦИК и его адвокат Руслан Чернолуцкий, в мотивировочной части своего решения Верховный суд указал на то, что доводы апеллянта, что видео- и фотоматериалы о рабочих поездках Порошенко являются предвыборной агитацией, не подтверждаются надлежащими, достаточными и допустимыми доказательствами.

Также суд отметил, что в иске Гриценко и его апелляции он не утверждает, что в действиях тех, кто размещал соответствующие материалы на сайте президента Украины, была цель побуждать избирателей голосовать или не голосовать за кандидата Порошенко.

По мнению Чернолуцкого, данное решение суда является неправосудным.

"Принимая такие решения в пользу действующего президента, который является и кандидатом в президенты, судебная система еще раз доказывает, что она реформирована исключительно в пользу вертикали действующей власти", - заявил Чернолуцкий.

Он также отметил, что аналогичное решение принято и по иску Гриценко к Порошенко о признании предвыборной агитацией фоторепортаж (74 фотографии) на сайте президента о его рабочей поездке 2 марта в Одесскую область.

Напомним,

  • 6 марта суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска Анатолию Гриценко, в котором он просил признать предвыборной агитацией размещение на сайте президента Украины видеозаписи под названием "Глава государства: Есть факты – в тюрьму. Нет фактов, тогда прекратите раскачивать ситуацию" с рабочей поездки П.Порошенко 1 марта в Донецкую область и фоторепортажа об этой же поездке в количестве 56 фотографий.
  • Гриценко просил суд обязать Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: выборы президента 2019 Порошенко Гриценко суд


powered by lun.ua
По теме
Меджлис поддержал Порошенко на предстоящих выборах 10 марта 2019, 20:25
Наев: Военным на передовой урны для голосования не привезут 10 марта 2019, 17:49
Гриценко считает, что "вражду" между СБУ и полицией заложил Порошенко 10 марта 2019, 16:49
Все новости
Главные новости
Хищения в Укроборонпроме: Порошенко рассказал о "почти 10 делах"
Меджлис поддержал Порошенко на предстоящих выборах
ООС: В воскресенье на Донбассе была "тишина"
Украинец Пидручный стал чемпионом мира по биатлону
Все новости
Фото

Жінка показала, як це – виношувати трійню

интервью

Как это – руководить спутниками?

мандри

7 причин, почему стоит гулять в лесу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів