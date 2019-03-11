Катар тайно заплатил ФИФА $880 млн за право проведения ЧМ-2022 - СМИ

За 21 день до выборов стран-хозяев чемпионатов мира по футболу 2018/2022 телеканал Al Jazeera, который принадлежит эмиру Катара, шейху Хамаду бин Халифа Аль-Тани, тайно заплатил ФИФА 400 млн долларов за телеправа на ЧМ.

Об этом говорится в расследовании британского издания The Sunday Times.

Судя по скриншотах документов, которые обнародовала газета, телеканал Al Jazzera покупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период 2015-2018 годов и за 150 млн с 2019 по 2022-й, включая чемпионат мира в Катаре.

Отмечается, что контракт содержит пункт о бонусе в 100 млн долларов, которые ФИФА могла получить только в случае выбора Катара местом проведения ЧМ-2022.

В течение 30 дней после подписания соглашения Катар перечислил ФИФА 6 млн долларов.

Скриншоты The sunday times

Газета подчеркивает, что в этом случае есть конфликт интересов и нарушение правил ФИФА, поскольку телеканал Al Jazeera принадлежит эмиру Катара, шейху Хамаду бин Халифа Аль-Тани, который был "главной движущей силой заявки".

The Sunday Times также опубликовала копию второго телевизионного контракта - три года спустя Катар через beIN Media Group предложил еще 480 млн долларов.

"После этого ФИФА закрыла свое долгосрочное расследование коррупции при подаче заявки. Это произошло тогда, когда Майкл Гарсия с ФИФА подошел к ключевому этапу своего расследования о нарушениях при выборе стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 и собирался посетить Катар.

ФИФА позже похвалила расследования Гарсии, заявив, что он снял подозрения с Катара. Сам Гарсия уволился - он подчеркнул, что его расследование было неправильно истолковано", - говорится в материале.

Таким образом, Катар заплатил 880 млн долларов, чтобы получить и сохранить право проведения ЧМ-2022.

ФИФА отказалось коментировать расслеование The Sunday Times.