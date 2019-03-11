Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ростове задержали и отпустили крымскотатарских активистов

Понедельник, 11 марта 2019, 01:23
Фото: FB Крымская солидарность

Ночью 11 марта на въезде в Ростов-на-Дону сотрудники ДПС остановили машину, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа). Позже всех активистов отпустили.

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"В 00:20 часов ночи на въезде в г. Ростов-на-Дону на посту ДПС сотрудниками ДПС была остановлена машина, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа).

Позднее подъехали сотрудники полиции. Осмотрели машину, проверили и записали паспортные данные, изъяв документы, потребовали проследовать в райотдел полиции. В 00:50 ночи машина направилась в полицию, следуя за патрульной машиной ДПС", - говорится в сообщении.

К зданию полиции были вынуждены принудительно проехать Али Сейтаблаев, Ридван Меметов, Эмин Рустемов,  Марлен Кадыров.

Позже всех отпустили, сверив паспортные данные с базой данных в отделе полиции.

Отмечается, что все четверо являются активистами "Крымской солидарности".

Украинская правда
Темы: РосcияКрымкрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Российские офицеры недовольны Герасимовым и Шойгу - разведка Британии
Ночная атака БПЛА: в Запорожской области есть попадания - Гуменюк
Последние новости
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Все новости...
Реклама: