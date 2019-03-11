В российском Ростове задержали и отпустили крымскотатарских активистов

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Понедельник, 11 марта 2019, 02:23
Фото: FB Крымская солидарность

Ночью 11 марта на въезде в Ростов-на-Дону сотрудники ДПС остановили машину, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа). Позже всех активистов отпустили.

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

"В 00:20 часов ночи на въезде в г. Ростов-на-Дону на посту ДПС сотрудниками ДПС была остановлена машина, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа).

Позднее подъехали сотрудники полиции. Осмотрели машину, проверили и записали паспортные данные, изъяв документы, потребовали проследовать в райотдел полиции. В 00:50 ночи машина направилась в полицию, следуя за патрульной машиной ДПС", - говорится в сообщении.

К зданию полиции были вынуждены принудительно проехать Али Сейтаблаев, Ридван Меметов, Эмин Рустемов,  Марлен Кадыров.

Позже всех отпустили, сверив паспортные данные с базой данных в отделе полиции.

Отмечается, что все четверо являются активистами "Крымской солидарности".

Украинская правда

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Темы: Росcия Крым крымские татары


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