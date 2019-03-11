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Экс-лидер Каталонии Пучдемон баллотируется в Европарламент

Понедельник, 11 марта 2019, 05:30

Бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, против которого в Испании возбуждено уголовное дело, баллотируется в Европейский парламент от политической партии Junts per Catalunya ("Вместе для Каталонии").

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Пучдемон примет участие в выборах 26 мая.

"Пришло время, чтобы сделать еще один шаг в международном признании права Каталонии на самоопределение: из сердца Европы - ко всему миру", - написал экс-президент Катлонии в Twitter.

Непонятно, сможет ли Пучдемон присягнуть как член Европейского парламента, если он будет избран - требования к кандидатам принимаются на национальном уровне.

"Испанские СМИ заявили, что, по испанскому избирательному законодательству, Пучдемону придется вернуться в Испанию, где ему грозит арест, чтобы официально присягнуть центральному избирательному комитету, что он будет придерживаться испанской конституции как европейский законодатель.

Если он этого не сделает в течение установленного периода времени, ему не будет разрешено стать членом Европейского парламента в соответствии с избирательным законодательством", - отмечает Reuters.

Напомним:

  • Пучдемон живет в изгнании в Бельгии с тех пор, как Испания объявила о возбуждении уголовного дела против него из-за организации референдума о независимости Каталонии.

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Темы: Каталония Европарламент
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