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Тимошенко изменяет диете, но не дорогим каблукам

Понедельник, 11 марта 2019, 09:24

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко не умеет отдыхать от работы и не интересуется почти ничем, кроме политики, своей дочери и внучки.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

По словам окружения Тимошенко, по большому счету, вся ее жизнь и есть путь к власти.

"Когда у Юли появился первый Ipad, мы предложили ей установить пару игр для расслабления. Она скептически посмотрела в нашу сторону и попросила перестать дурковать", - вспоминает один из бывших членов команды Тимошенко.

Рабочий день Тимошенко начинается в 8 утра и продолжается до 23:00 или до полуночи. 

В окружении Тимошенко уверяют, что обычно утром их лидер бегает по территории Конча-Заспы в сопровождении нескольких охранников и спит не менее 5 часов в сутки. Но во время выборов времени на сон выделяет меньше.

В сессионную неделю она каждый день приезжает в партийный офис на Туровской, где лично контролирует подготовку к выборам. Затем заезжает в Верховную Раду, а вечером возвращается обратно в офис.

В несессионную неделю Тимошенко пытается тратить один день на одну область, где проводит по три митинга в трех разных городах региона, встречи с местными бизнесменами, активистами и редакторами местных изданий.

"Юлию Владимировну сопровождает ее помощник Михаил Ливинский, который отвечает за ее график. Информационную картину дня Тимошенко помогает составить ее политтехнолог и депутат "Батькивщины" Александр Абдулин и пресс-секретарь Марина Сорока", - говорится в статье.

По словам людей из окружения Тимошенко, она системная и прагматичная, сама перечитывает новости на своем Ipad.

Тимошенко не любит соцсети, зато выбирает живое общение, потому что таким образом "умеет мастерски влюбить в себя".

"Юлю можно сравнить с первыми христианскими проповедниками. Только христиане проповедуют Христа, Юля проповедует Юлю. Я был свидетелем, как за час разговора с ней тет-а-тет люди полностью меняли свое мнение. Она сразу сканирует и прощупывает тебя", - делится впечатлениями бывший соратник Тимошенко, который вышел из-под чар Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" не употребляет алкоголь и не курит. Ради приличия на торжествах или у кого-то на дне рождения может пригубить бокал белого сухого вина или шампанского.

"Тимошенко придерживается диеты. На обед Тимошенко подают перетертые овощные супы, паровые котлеты или вареное мясо и легкие салаты. Часто обстоятельства заставляют забыть о здоровом питании – она может перехватить конфетку на совещании или съесть бутерброд с вареной колбасой, пренебрегая диетой", - говорится в статье.

Но чем никогда не пренебрегает Тимошенко – так это брендовой одеждой и шикарной обувью на каблуках, и даже на встречи с избирателями в лютый мороз она обувает люксовые туфли на каблуках.

"На важные мероприятия Тимошенко любит надевать дорогущие бренды Chanel и Louis Vuitton, платья и сумки которых стоят по несколько тысяч долларов", - говорится в статье.

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Украинская правда
Темы: Тимошенковыборы президента 2019
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