Зеленский бросил курить, но имеет три другие зависимости

Кандидат в президенты, комик Владимир Зеленский – рациональный, требовательный и очень энергичный, но ни в коем случае не простачок.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

"Из-за сервала "Слуга народа" Владимира Зеленского время от времени путают с главным его героем Василием Голобородько. Но руководитель студии "Квартал 95" – далеко не простак и ездит на работу не на велосипеде, а на Range Rover в сопровождении телохранителей", - говорится в статье.

Зеленский вместе со своими партнерами смог построить целую "фабрику юмора" с годовым оборотом в миллионы долларов и научился отстаивать свои позиции.

"Не надо этих ребят считать какими-то мягкотелыми. Когда "95 квартал" подписывали контракт с "плюсами", Коломойский хотел выторговать более низкую цену за их продукцию. Так они до последнего отстаивали свои позиции", - вспоминает источник в окружении Игоря Коломойского.

Зеленский более 10 лет работает почти без выходных, без учета отпусков, и пытается сочетать руководство в "95 квартале", съемки в кино и подготовку к различным шоу. Теперь он сочетает творчество с политикой.

Обычно Зеленский просыпается в 7 утра, завтракает с семьей и едет на тренировку.

Активно заботиться о своем здоровье комик начал где-то три года назад: он занимался и тайским боксом, и бегом, и плаванием, и силовыми упражнениями, и пилатесом.

Постепенно Зеленский отказался от фастфуда и бросил курить.

После тренировки Зеленский приезжает или на съемочную площадку, или в офис студии "Квартал 95". Его рабочий день может закончиться и до 21:00, и в час ночи.

В отношениях со своими подчиненными кандидат в президенты простой, но, когда возникают рабочие заминки, может быть нервным и строгим. Как это было во время общения с программой "Схемы", когда Зеленский некрасиво нагрубил журналисту на просьбу прокомментировать наличие бизнеса в России.

На совещаниях в "95 квартале" или в политическом офисе Зеленский всегда высказывает свое мнение даже относительно вещей, в которых он не очень разбирается. При этом, как утверждает его окружение, комик умеет слушать и дает возможность высказываться другим.

Зеленский тщательно относится к еде и старается прислушиваться к советам тренера относительно сбалансированного питания. Обеды ему готовят повара, работающие в "95 квартале". Любит он мясо с картошкой, рыбу с салатом, красный борщ.

Кандидат в президенты почти не употребляет алкоголь. Для расслабления может выпить бокал красного сухого вина. Зеленскому нравятся классические калифорнийские вина из Долины Напа.

В стрессовых случаях, как исключение из правил, комик позволяет себе выкурить сигарету.

По словам жены, после объявления о походе в политики, у Зеленского появилась новая зависимость – Facebook.

"Он воспринимает Facebook как газету – чисто посмотреть ленту, кто что написал, какие новости и так далее. Ему постоянно кто-то пишет в мессенджеры, куча информации приходит. Два телефона постоянно в руках – не знаю, прятать их надо что ли?" - возмущается на вопрос УП о соцсети его жена.

Кроме того, у Зеленского есть еще две зависимости – кофе и кино. За день он спокойно выпивает по три-четыре чашки эспрессо и американо без сахара.

"Он пересмотрел всю американскую классику, следит за всеми новинками, обожает игру Роберта де Ниро и Аль Пачино", - говорится в статье.

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