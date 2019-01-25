Зеленский показал состояние: счета в "Привате", квартира в Крыму и авто за 4,5 млн
Руководитель студии "Квартал 95", который подал в пятницу в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты, Владимир Зеленский задекларировал за 2017 год 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.
Об этом свидетельствует информация с его электронной декларации.
Доход полученный от занятия предпринимательской деятельностью, процентов от сбережений, предоставления имущества в аренду, гонораров и зарплаты.
В банках Зеленский держит 434 тыс. долларов (в основном в Приватбанке в Латвии), 132 евро и 1,2 млн гривен.
У его жены - 8, тыс. долларов на банковских счетах.
Наличными шоумен держит 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. гривен.
В собственности Зеленского с 2008 года дом в селе Иванковичи Киевской области площадью 353м² с земельным участком 1200м². Также с 2006 года он владеет квартирой в Киеве площадью 132м² и двумя парковочными местами. Также он является совладельцем еще двух квартир в Киеве (255 и 199м²).
Его жена с 2014 года владеет квартирой в Киеве (284м²). Зеленский также задекларировал квартиру (130м²) жены и парковочное место в аннексированном Крыму (Ялта).
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют квартиру в Великобритании (92 м²).
В октябре 2016 они получили квартиру в Киеве (270 м²), владельцем которой является кипрская компания "Aldorante Limited".
С ценного имущества у Зеленского наручные часы Roleх, Breguet, Bovet, Piaget, Tag Heuer, а у его жены - часы Breguet, а также серьги и кольцо с бриллиантами Graff.
С 2016 года Зеленский владеет автомобилем Land Rover стоимостью 4,7 млн грн, его жена с 2014 года владеет Mercedes-Benz S класса за 1,8 млн грн.
Зеленский задекларировал корпоративные права на "Киноквартал", "Студия Квартал-95".
Также он является совладельцем "Продюсерского центра "Лига смеха", "Анимационной студии 95", "Квартала ТВ", "Студии квартал 95", "Фиш-хауса", "Инвест анима", "Гауди студио" и "Квартал-концерта".
Зеленский является конечным бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" на Кипре и "Megiritano Ventures Ltd" на Британских Виргинских островах, а совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" на Кипре, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" в Италии.
После подачи документов для регистрации кандидатом в президенты Зеленский сказал возле ЦИК: "Декларацая рекордная. Я показал все, что у меня есть. Почему так много? Потому что я честный человек, потому что я бизнесмен, потому что я очень много сделал вместе с моими партнерами... А вам нравится, когда у людей маленькие декларации? А я считаю, что надо быть открытыми".
Он назвал свою декларацию "откровенной".
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Напомним:
- 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.
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