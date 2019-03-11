В Украине тремя волнами распространили фейк об "отмене" безвиза

За неполный месяц фейк об "отмене" Евросоюзом безвизового режима для украинцев трижды распространяли в украинском информационном пространстве, отдельные сообщения сомнительных сайтов набрали тысячи фейсбук-реакций.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Новость о "проблемах с безвизом для Украины" сначала появилась на российских пропагандистских ресурсах, а дальше, тремя волнами, распространялась на украинских сайтах. В третьей волне задействовали также страницу-клон международной миссии.

"Паузы между волнами продолжались ровно неделю. Новости из всех волн ссылаются на вымышленное "сообщение Совета ЕС". Конечно же, не давая ссылки на пресс-релиз Совета (ведь его просто не существует). Такая картина не может иметь другого объяснения, кроме сознательной (и, наверное, оплаченной) информационной атаки", - говорится в материале.

Сначала ложное сообщение 16 февраля опубликовали источники, не скрывающие пророссийской направленности. 20 февраля уже около двух десятков источников синхронно сообщили об "усложнении", "ограничении" или "отмене" безвиза. Новость дословно повторялась почти на всех сайтах, отличались только заголовки. По меньшей мере три СМИ удалили свои новости, когда выяснили, что это неправда.

"1 марта Politeka снова выдала новость (уже третью), которая почти дословно повторяла их предыдущее сообщение со ссылкой на несуществующее "заявление Совета ЕС", - говорится в статье.

Третья волна пришла 7 марта, когда ряд сайтов, в том числе тех, которые уже распространяли "новость" (например, Znaj.ua), снова опубликовали то же сообщение.

"Но самым ярким оказался другой элемент этой информационной атаки. Кто-то вложил деньги в раскрутку сообщения на странице, которая сама по себе является фейком, потому что... имитирует СММ ОБСЕ, международную наблюдательную миссию, работающую по обе стороны контактной линии на Донбассе", - говорится в материале.

Подробнее о том, что будет с безвизом на самом деле, читайте в статье "Фейк об "отмене" безвиза: что стоит за новостями о новых ограничениях для Украины".