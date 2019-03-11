На участки готовы прийти 83% избирателей, но в списках себя проверили 18%

83% украинцев в той или иной мере декларируют свою готовность принять участие в выборах президента 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 1-7 марта.

Среди сторонников всех рейтинговых кандидатов готовность проголосовать выражают около 80% опрошенных.

Более низкий уровень мобилизации наблюдается среди молодых возрастных групп (18-25 и 26-35 лет) и в Киеве.

Почти 2/3 опрошенных заявили, что всегда участвуют в выборах, 22% голосуют "почти всегда", а 4% респондентов будут голосовать впервые. 10% почти никогда или вообще никогда не голосуют (больше всего таких среди самых молодых респондентов и жителей Киева).

Также 2/3 респондентов выразили высокий уровень уверенности, что придут на выборы. Относительно меньше таких респондентов среди младшей возрастной группы 18-25 лет (46%) и тех, кто еще колеблется с выбором (64%).

Среди тех, кто "всегда голосует" на выборах, таких более 80%. Среди тех, кто почти всегда участвует в голосовании, – 42%, а среди тех, кто будет голосовать впервые, – 55%.

Интересно также, что 82% точно знают, где находится их избирательный участок. Только 18% опрошенных по состоянию на начало марта проверяли наличие своего имени в списке избирателей.

44% опрошенных заявили, что обычно голосуют утром – с 8 до 12:00. 22% – преимущественно голосуют с 12 до 15 часов, 10% – с 15 до 18 часов и только 5% – после 18 часов.

В утренние часы любят идти голосовать преимущественно старшие избиратели, а молодежь предпочитает обеденное и послеобеденное время.

В региональном разрезе относительно больше голосующих утром среди жителей южных и центральных регионов, а также Донбасса, тогда как на Галичине относительно больше тех, кто голосует между 12 и 15 часами.

Среди тех, кто обычно голосует на выборах, большинство делает это утром – и больше таких среди избирателей Тимошенко, Бойко и Ляшко.

Только треть опрошенных готовы простоять в очереди на участке более одного часа. Треть готовы ждать в очереди до получаса, еще каждый пятый – до часа.

Самый "стойкий" избиратель – на востоке, севере и на Галичине, среди самых старших опрошенных, избирателей Вилкула и Бойко. А сторонники Зеленского, Ляшко и те, кто не определились, выразили наименьшую готовность долго стоять в очереди, чтобы отдать свой голос.

74% опрошенных готовы пожертвовать отдыхом ради того, чтобы проголосовать на выборах, а 16% – скорее проведут время с друзьями и не пойдут на выборы, если придется выбирать.

Социологи "Рейтинга" опросили 5000 человек в возрасте от 18 лет методом face-to-face интервью. Ошибка репрезентативности – до 1,5%.