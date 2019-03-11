Гриценко и Тимошенко укрепили позиции в избирательном рейтинге

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,7% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 1-7 марта.

Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,3%), третью – Петр Порошенко (16,8%).

Президентская гонка Группа "Рейтинг"

За Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3% респондентов, определившихся, за Юрия Бойко – 9,9%, за Олега Ляшко – 5,7%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 3,3%, за Александра Вилкула и Евгения Мураева – по 2,7%.

За последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко (с 7,7% до 10,3%) и Тимошенко (с 16,2% до 18,3%)..

Гриценко и Тимошенко укрепили позиции

Почти четверть не определились с выбором кандидата.

Больше всего неопределившихся среди самых бедных избирателей, опрошенных, которые обычно активно голосуют на выборах, респондентов старшего и среднего возраста, больше среди женщин в центре и на западе страны.

Зеленский имеет прочные электоральные позиции в юго-восточных областях. В Киеве и в центре он конкурирует с Тимошенко и Порошенко.

Действующий президент имеет прочные позиции на Галичине и на западе.

Лидер "Батькивщины" имеет сильную поддержку в центрально-западных регионах и на севере страны.

Самый высокий уровень поддержки Гриценко – на Галичине, а Бойко – в юго-восточных областях и особенно на Донбассе.

Зеленский – лидер симпатий среди респондентов, которые будут голосовать впервые (это почти каждый десятый избиратель кандидата), а также среди респондентов, которые не часто голосуют на выборах.

Среди респондентов, которые всегда голосуют, артист делит первенство с Тимошенко и Порошенко, также в этой категории имеют относительно лучшие позиции Гриценко и Бойко.

Уровень доверия к кандидатам в президенты таков: Зеленский – 43%, Тимошенко – 28%, Гриценко – 26%, Порошенко – 24%, Ляшко – 19%, Бойко – 18%. При этом самый высокий уровень недоверия имеют Порошенко (69%) и Ляшко (71%).

Однако 22% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 20%, а Зеленского – 18%.

Социологи "Рейтинга" опросили 5000 человек в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности – не более 1,5%.

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