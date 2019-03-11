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Украину накрывает сильный ветер: объявили оранжевый уровень опасности

Понедельник, 11 марта 2019, 12:17
Украину накрывает сильный ветер: объявили оранжевый уровень опасности

В понедельник в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра, на остальной территории страны - ветер будет слабее.

Об этом 11 марта говорится в метеорологическом предупреждении Украинского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник содержатся порывы ветра по всей Украине со скоростью 15-22 м/с.

Во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях ветер усилится до 25-30 м/с.

Из-за ветра синоптики объявили II уровень опасности - оранжевый и рекомендуют быть как можно осторожнее в зоне действий погодных явлений.

На остальной территории страны, кроме Крыма, объявили первый уровень опасности - желтый.

В Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца суток 11 марта прогнозируют порывы ветра 25-30 м/с.

 

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что "сильнющий ветер" стихнет 12 марта, но призвала остерегаться штормовых порывов ветра в понедельник.

"Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду", - написала она.

По ее словам, большая часть недели осадков не принесет, но будет холодно. Диденко также написала, что 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление.

 
FB Диденко

В то же время 12 марта, по данным синоптика, на западе страны пройдет дождь и мокрый снег, а на юге есть вероятность мокрого снега во вторник. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Температура воздуха будет низкой: ночью +2-4 градуса, днем ​​+2+8 градусов.

В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительный дождь и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем ​​+5+6 градусов.

Напомним:

  • 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
  • 11 марта в городе Хмельник Винницкой области дерево упало на 29-летнюю местную жительницу, женщина умерла.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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