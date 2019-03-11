Украину накрывает сильный ветер: объявили оранжевый уровень опасности
В понедельник в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра, на остальной территории страны - ветер будет слабее.
Об этом 11 марта говорится в метеорологическом предупреждении Украинского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник содержатся порывы ветра по всей Украине со скоростью 15-22 м/с.
Во Львовской, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях ветер усилится до 25-30 м/с.
Из-за ветра синоптики объявили II уровень опасности - оранжевый и рекомендуют быть как можно осторожнее в зоне действий погодных явлений.
На остальной территории страны, кроме Крыма, объявили первый уровень опасности - желтый.
В Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца суток 11 марта прогнозируют порывы ветра 25-30 м/с.
Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook, что "сильнющий ветер" стихнет 12 марта, но призвала остерегаться штормовых порывов ветра в понедельник.
"Потому что может так рвануть мгновенно и неожиданно, что и дерево рванет с корнем. Завтра, 12 марта, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду", - написала она.
По ее словам, большая часть недели осадков не принесет, но будет холодно. Диденко также написала, что 16-17 марта, в субботу-воскресенье, в Украине начнется потепление.
В то же время 12 марта, по данным синоптика, на западе страны пройдет дождь и мокрый снег, а на юге есть вероятность мокрого снега во вторник. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
Температура воздуха будет низкой: ночью +2-4 градуса, днем +2+8 градусов.
В Киеве 12 марта ночью и утром - без осадков, во второй половине дня ожидается незначительный дождь и мокрый снег. Ближайшей ночью в столице предполагается 2 градуса мороза, завтра днем +5+6 градусов.
Напомним:
- 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
- 11 марта в городе Хмельник Винницкой области дерево упало на 29-летнюю местную жительницу, женщина умерла.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua